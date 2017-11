Dois homens foram obrigados a permanecer no cimo do carro que ficou preso na lama, durante cinco dias, para se protegerem da subida das marés e de crocodilos. Charlie William, de 19 anos, e Beau Bryce-Morris, de 37 anos, ficaram retidos numa zona remota da Austrália, com um cão, na passada sexta-feira, quando saíram em viagem para pescar.

Depois de cinco dias isolados, foram finalmente resgatados na terça-feira. O Sargento Mark Balfour, coordenador do resgate, explicou que os homens terão sobrevivido graças ao racionamento de comida e água.

“Eles estavam cansados e desidratados. Também estavam bastante emocionados e contentes por nos verem”, disse o Sargento.

Enquanto estiveram perdidos, chegaram mesmo a estar cercados por crocodilos.

“Fomos cercados por crocodilos na noite passada, tentaram atacar o meu cão”, contou Beau Bryce-Morris.

As buscas começaram na terça-feira, quando os familiares dos dois homens se aperceberam de que estes ainda não tinham regressado da viagem. Acabaram por ser encontrados nesse mesmo dia.