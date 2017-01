Sabia que um café do Starbucks pode ter dez vezes mais açúcar do que um café normal? Ou que um iogurte de frutas magro pode ter o equivalente a quatro torrões de açúcar? Muitos dos alimentos que consumimos diariamente escondem grandes quantidades de açúcar, mas, agora, com as imagens de Antonio R. Estrada já o pode ver, com os seus próprios olhos.

O espanhol António R. Estrada, fotógrafo e entusiasta de um estilo de vida saudável, é o autor de um projeto fotográfico que revela o açúcar oculto da comida. A iniciativa chama-se "SinAzúcar.org" e anda, por estes dias, nas bocas do mundo.

As fotografias mostram vários produtos alimentares, de bolachas a iogurtes, passando por refrigerantes e até licores, com a respetiva quantidade de açúcar representada ao lado, através do número de torrões de açúcar equivalente.

Considerado por vários especialistas como a "droga do século XXI", diversos estudos mostram que o açúcar pode criar dependência e está associado ao excesso de peso, à diabetes e ao aumento do risco de doença cardiovascular.

Está presente em grandes quantidades nos alimentos processados, mas, no dia a dia, há quem ainda consuma estes produtos sem ler os rótulos ou sem saber interpretar as informações que neles constam.

Ora, foi a pensar nisso que o fotógrafo espanhol decidiu criar o projeto "SinAzúcar.org", uma forma simples e gráfica de revelar a quantidade de açúcar dos alimentos.

“O SinAzúcar.org pretende mostrar o açúcar oculto nos alimentos processados de uma forma simples e gráfica para que estas imagens possam ser facilmente partilhadas nas redes sociais. É o meu grãozinho de areia para tentar melhorar os hábitos de consumo”, sublinhou o fotógrafo, em declarações ao jornal El País.

O conceito que serve de premissa ao projeto não é novo – o projeto "Sugar Stacks" e a conta de Instagram "dealerdesucre" já fazem algo semelhante há algum tempo. Só que no caso de Antonio R. Estrada, os produtos são todos vendidos no mercado espanhol, que, como se sabe, é muito mais próximo do mercado português do que o americano.