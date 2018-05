Há um novo desafio que está a tomar conta das redes sociais: uma gravação de áudio tem motivado conversas sobre aquilo que se ouve: "Yanny" ou "Laurel"?. O mesmo áudio, mas com interpretações diferentes. Se esta história lhe parecer familiar, é mesmo. Lembra-se do vestido azul e preto?

Nas discussões nas redes sociais, as pessoas que dizem que ouvem "Yanny", dizem que é dito com uma voz mais aguda e os outros, que ouvem "Laurel" afirmam ouvir numa voz grossa e masculina.

Mas o melhor será ouvir e decidir por si:

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

Uma semana depois da gravação se ter tornado viral, o homem que fez a gravação revelou aquilo que realmente disse. Jay Aubrey Jones, ator e cantor na Broadway, em declarações à revista Time admitiu ter dito "Laurel". E ainda revelou que o áudio foi gravado para um exercício de pronunciação para o website Vocabulary.com há dez anos.

Ao jornal The Guardian, o professor de psicologia da Universidade de Sydney, David Alais, explicou que este caso pode ser um exemplo de um "estímulo percetualmente ambíguo", que leva a que o cérebro não se consiga decidir em relação ao que está a ver ou ouvir.

Esta falta de ambiguidade deve-se ainda a duas razões: em primeiro lugar, à idade. Quanto mais velhos estivermos mais os ouvidos ficam sensíveis à alta frequência. Em segundo lugar, a diferença da pronúncia entre "Yanny" e "Laurel" gerados por computador, acentuados na América do Norte, que se distingue de como seria pronunciado no Reino Unido ou na Austrália.

Os internautas dizem ainda que se baixarmos a frequência do áudio é mais provável ouvir a palavra "Laurel", enquanto que se subirmos a frequência a probabilidade de ouvirmos "Yanny" é maior.

Ok, so if you pitch-shift it you can hear different things:

down 30%: https://t.co/F5WCUZQJlq

down 20%: https://t.co/CLhY5tvnC1

up 20%: https://t.co/zAc7HomuCS

up 30% https://t.co/JdNUILOvFW

up 40% https://t.co/8VTkjXo3L1 https://t.co/suSw6AmLtn

— Steve Pomeroy (@xxv) 15 de maio de 2018