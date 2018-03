Os gémeos idênticos Josh e Jeremy Salyers pediram em casamento as gémeas idênticas Brittany e Briana Deane, no último dia 2 de fevereiro. O pedido, com pompa e circunstância, realizou-se em Twin Lakes State Park, no condado de Prince Edward, no estado norte-americano da Virginia.

Briana e Brittany acreditavam que estavam a gravar um anúncio publicitário sobre casais gémeos. Uma equipa de câmaras acompanhava os dois casais, quando de repente um diretor disse "Ação!". Nesse momento, Josh e Jeremy ajoelharam-se e fizeram a pergunta ao mesmo tempo.

Desde crianças, as gémeas, de 31 anos, sonhavam que um dia iriam conhecer o príncipe encantado ao mesmo tempo. E assim foi: os quatro conheceram-se em agosto do ano passado, num festival para gémeos, que se realiza anualmente em Twinsburg, no Ohio. Namoram desde então.

As irmãs, ambos advogadas, participaram pela primeira vez no festival, no seu primeiro ano de faculdade e acharam uma experiência profundamente enriquecedora. Seis anos depois da primeira visita, conheceram os futuros maridos que, em 2017, participaram no evento pela primeira vez.

O casamento realiza-se a 4 de agosto, ao mesmo tempo, em Twinsburg, e contará com a presença de familiares a e amigos.