O líder da oposição das Maldivas, Mohamed Nasheed, apelou aos governos estrangeiros para ajudarem a “expulsar” o presidente Abdulla Yameen, devido à repressão política que se agrava no arquipélago.

O apelo de Mohamed Nasheed é particularmente dirigido à União Indiana e aos Estados Unidos a quem pede uma intervenção direta e efetiva.

“O presidente Yameen declarou ilegalmente a Lei Marcial e tomou conta do Estado. Nós temos de o expulsar do poder. O povo das Maldivas dirige-se legitimamente aos governos do mundo, nomeadamente à Índia e aos Estados Unidos”, afirmou o dirigente da oposição através de um comunicado.