Tiago Monteiro mostrou-se radiante com os dois pódios que conseguiu em Vila Real que lhe permitiram voltar a liderança do WTCC. Mas a vantagem do português é pequena para os homens da Volvo e o piloto da Honda ressalva que o Mundial de Turismos está em aberto.

Monteiro lidera o Mundial, após cinco das 10 provas, com 164 pontos, tendo recuperado a liderança perdida no Nurburgring com um segundo lugar na Corrida de Abertura e um terceiro na Principal deste domingo. O português tem mais quatro pontos do que o Thed Bjork e mais dez do que o Nicky Catsburg.

«Queria muito somar pontos para o campeonato que é o nosso objetivo. Estou na lua com estes dois pódios em Portugal. A joker lap foi uma boa primeira experiência. Estou satisfeitíssimo por recuperar a liderança do campeonato depois do desastre que foi a prova na Alemanha», disse Monteiro sem se colocar em bicos de pés: «Está tudo em aberto porque as diferenças são mínimas.»

Correr em casa tem outro sabor para o piloto português: «Por mim corria aqui todas as semanas. O público ajuda e motiva e por vezes até corremos alguns riscos, mas a atmosfera era fantástica.» «Portugal ama o WTCC e Vila Real fez um trabalho magnífico na organização desta prova», referiu o homem da Honda frisando que «a logística é complicada», mas reconhecendo que «foi magnífico».