Má notícia para os entusiastas de Tom Coronel e para o Circuito de Vila Real. O piloto holandês está fora do programa da etapa lusa do WTCC depois do acidente sofrido nos primeiros treinos livres.

Os danos sofridos no Chevrolet Cruze TC1 da Roal Motorsport são demasiado extensos para serem reparados a tempo e Coronel foi obrigado a desistir do fim de semana (o motor e o chassis foram afetados).

O holandês, um dos pilotos mais carismáticos do WTCC (e não só), sofreu um problema na roda esquerda dianteira e não conseguiu evitar o despiste na curva da Araucária, Saiu em frente e só parou contra uma ambulância dos bombeiros de Alijó, provocando ferimentos ligeiros num dos ocupantes.

Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real disse à agência Lusa que o bombeiro foi transportado para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro com ferimentos considerados ligeiros e por uma questão de precaução.