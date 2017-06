Fábio Mota fez o segundo melhor tempo dos Treinos Livres do ETCC em Vila Real. O piloto português do SEAT Leon ficou a pouco mais de três décimos do mais rápido, Petr Fulin.

José Rodrigues, em Honda Civic, fez o sexto tempo da sessão a mais de um segundo do checo.

A Qualificação para o ETCC realiza-se neste sábado às 18h00.