Wikileaks vai ajudar empresas a evitar intrusões da CIA

A Wikileaks vai ajudar as empresas tecnológicas a evitar as intrusões da CIA nas aplicações informáticas. O anúncio foi feito hoje por Julian Assange, o líder da organização poucos dias depois de esta ter publicado milhares de documentos que expõem as técnicas usadas pela agência para penetrar em vários tipos de dispositivo eletrónico