O GPS chegou às bolas de Berlim

A tecnologia de georeferenciação, o conhecido GPS, atingiu o negócio tão tradicional da venda de bolas de Berlim na praia. É uma aplicação de telemóvel que permite requisitar bolas de Berlim, com creme e sem creme, ali mesmo no areal, sem fazer aquela figura típica de chamar a atenção do vendedor.