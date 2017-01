Violência no namoro: queixas voltaram a aumentar

A violência no namoro tem muitas formas físicas e psicológicas. Entre 2015 e 2016 houve um aumento de 6% do número de queixas feitas à GNR e à PSP. No ano passado, foram feitas quase 200 mil participações às autoridades, mais 123 do que em 2015