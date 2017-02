Viaturas ficaram cobertas de terra devido a poeira vinda de África

No Sul do país o céu vai estar amarelado esta quinta e sexta-feira. A situação deve-se a poeiras do norte de África transportadas para o Algarve, Baixo Alentejo e Madeira devido a uma depressão centrada em Marrocos. Com a chuva que caiu durante a madrugada, os carros ficaram completamente cobertos de pó e terra