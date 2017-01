"Vergonha está a esconder endividamento das famílias"

Desemprego ou trabalho com salário menor do que há uns anos estão a dificultar a vida das famílias portuguesas, algumas das quais continuam sobre-endividadas. Uma realidade testemunhada na 25.ª Hora da TVII24 por Natália Nunes, da associação de defesa do consumidor, DECO, que alerta ainda para muitos casos de dificuldades escondidas