Vem aí muito frio (e não é só no fim de semana)

Próximos dias vão ser de sol, mas de muito frio. As temperaturas para o fim de semana vão descer e manter-se baixas até à próxima semana. Na próxima quarta-feira, os termómetros descem ainda mais. Estas são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera