Vem aí a terceira temporada do "Inspetor Max"

Cidade de Setúbal é o palco principal da nova temporada do "Inspetor Max". Série de referência da TVI nunca saiu do ecrã mas regressa agora 12 anos depois com novos episódios e um novo elenco. As audiências registadas no episódio de apresentação, na noite de Natal, foram encorajadoras