Universidades portuguesas estão a descer no ranking das melhores do mundo

A única em contraciclo é a Universidade de Lisboa, que ocupa agora a posição 330 quando há dois anos ocupava o lugar 501. A melhor continua a ser a Universidade do Porto, que ocupa a posição 323. No topo da lista, dominada pelos EUA, está o Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford e Harvard. A primeira universidade europeia é a de Cambridge, que está no quarto lugar da geral