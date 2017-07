"Uma criança com um ano e meio não consegue andar muito"

Um bebé de 18 meses desapareceu de casa, esta terça-feira à noite, na aldeia de Serzedelo, nos arredores da Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga. Nesta altura decorrem as buscas, na área de um quilómetro, para encontrar a criança. Um vizinho contou à TVI24 como procurou a criança, juntamente com mais pessoas, logo após o pai dar o alerta