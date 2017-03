Um guarda-roupa único "escondido" em Lisboa

Portugal tem um dos maiores guarda-roupa de época da Península Ibérica. São quatro mil metros quadrados onde se encontram trajes correspondentes a todas as épocas da história. É deste guarda roupa que saem os vestidos, as malas, os chapéus e todos os acessórios para o mundo do espectáculo. A fundadora e actual directora criativa é Manuela Gonzaga, com quem estivemos