Um ano depois do incêndio, a aldeia está como o fogo a deixou

Existem fogos todos os anos e para muitas povoações, as chamas significam em regra o fim de um ciclo. É o que acontece no concelho de S. Pedro do Sul, na Beira Alta, sobretudo no lugar de Soito, onde foram destruídas as colheitas e as alfaias que permitiam trabalhar a terra. Um ano depois, a aldeia permanece como o fogo a deixou