TVI foi conhecer a história e o dia a dia de Mustafa Kartal

Turco que ficou conhecido por em abril ter enfrentado um grupo de cerca de 20 jovens que tentavam assaltar o restaurante palácio do Kebab, no Cais do Sodré, tem agora autorização de residência em Portugal e espera a chegada da família. Ele é um dos casos que Judite de Sousa foi conhecer na nova rubrica, "Viver para Contar", que vai contar a história de estrangeiros que escolheram Portugal para viver