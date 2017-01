TVI denuncia maus tratos em lar de Alijó

Imagens brutais e desumanas mostram como são tratadas pessoas com deficiências mentais em Alijó, num lar da Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. Após denúncia da TVI, está finalmente a decorrer uma investigação aquela instituição localizada no distrito de Vila Real. O caso já seguiu para o Ministério Público