Trofa: voluntários ensinam analfabetos a ler e a escrever

Em Portugal, há cerca de meio milhão de analfabetos. No concelho da Trofa, distrito do Porto, são cerca de mil, segundo os dados dos Censos de 2011. É nos bombeiros da Trofa que mais de duas dezenas de pessoas aprendem a ler e a escrever com a ajuda de professores voluntários