Tribunal ordena recolha de livros de José António Saraiva

“Eu e os Políticos", o livro da autoria do ex-diretor do jornal Sol José António Saraiva, tem de ser retirado do mercado. A editora Gradiva tem 20 dias para recolher todos os exemplares. A ordem é do Tribunal da Relação de Lisboa no âmbito do recurso de uma providência cautelar apresentada por Fernanda Câncio