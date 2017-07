Tribunal agrava pena no caso do homicídio de ex-deputado do CDS

O Tribunal da Relação de Lisboa agravou de 6 para 20 anos a pena de prisão que o tribunal do Funchal tinha aplicado a uma mulher que terá participado no homicídio de um ex-deputado do CDS Madeira. Os juízes-desembargadores deram razão ao recurso apresentado pela família da vítima