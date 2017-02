Trânsito normalizado na A2 após acidente com 16 carros

Em declarações à TVI24, Pedro Ribeiro, do Comando Territorial de Beja, disse que o trânsito foi restabelecido nos dois sentidos desde cerca das 19 horas. De acordo com o capitão da GNR, ainda é prematuro adiantar as causas para o acidente, no entanto confirmou a existência de gelo na via