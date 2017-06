"Tive sempre comunicações mas houve alturas de sobrecarga"

Apesar do SIRESP garantir que não houve nenhuma interrupção no funcionamento da rede na altura crítica do fogo de Pedrógão Grande, o comandante dos bombeiros voluntários de Figueiró dos Vinhos, Paulo Nogueira, disse à TVI24 que no terreno a percepção foi outra, apesar de ter tido sempre alternativa para comunicar com as equipas