Tires: Mãe sofreu pelo seu bebé que estava com a sogra na casa atingida

"Ouvi-a a dizer: ai, ai, ai..." e a jovem mãe ficou alarmada quando perdeu o contato com a sogra, que estava com o neto no terraço de uma vivenda que foi atingida pela avioneta que caiu em Tires, no concelho de Cascais. Todo o depoimento da aflição, até saber que o seu bebé e a avó estavam bem, ficou registado pela reportagem da TVI