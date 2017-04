Tires: destroços começaram a ser recolhidos esta manhã

Os destroços da aeronave que caiu em Tires vão ficar à guarda do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários. O relatório preliminar da investigação será conhecido dentro de um mês. Esta manhã, no local do acidente procedia-se à recolha dos destroços do aparelho