Tensão na Ilha da Culatra

A Sociedade Polis tomou esta quinta-feira posse de mais 17 casas na Ilha da Culatra, desta vez no núcleo dos hangares. Tal como já tinha acontecido no Farol, viveram-se momentos de grande tensão e só a intervenção da Polícia Marítima permitiu aos funcionários da Polis sinalizar as casas. Quanto às demolições deverão mesmo avançar dentro de um mês e meio.