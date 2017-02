Tempestade Dóris: o pior já passou nos Açores

Instituto do Mar e da Atmosfera agravou para aviso vermelho toda a orla costeira, de Viana do Castelo até Lisboa devido à tempestade que se aproxima do continente. Nos Açores, Corvo e Flores já não estão com aviso vermelho, mas nas ilhas do grupo central dos açores ainda vigora o aviso extremo.