Teixeira de Pascoaes lembrado em congresso internacional

Um dos mais importantes poetas e escritores portugueses do início do século XX Teixeira de Pascoaes foi debatido e acarinhado num congresso internacional. O encontro reuniu dezenas de especialistas de vários países em Amarante, onde a casa de Teixeira de Pascoaes ajuda a preservar as memórias do escritor