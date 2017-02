Técnicos do INEM Porto em greve

Técnicos do INEM Porto estão em protesto. As reivindicações são nacionais mas já levaram à demissão ao diretor regional do INEM Porto. Os trabalhadores queixam-se da falta de funcionários e de desorganização interna. (Reportagem Mariana Barbosa, Imagem Nuno Gomes, Edição de imagem Cláudia Rodrigues)