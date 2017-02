Susto de possível intoxicação alimentar já passou para alunos de Corroios

Das 13 crianças da escola EB 2+3 de Corroios, no Seixal, assistidas no Hospital Garcia de Orta, só duas ficaram a fazer medicação. As restantes onze já tiveram alta, como confirmou a reportagem da TVI junto à unidade de Saúde, em Almada. Fica ainda por apurar se houve mesmo um caso de intoxicação alimentar