Suspeito de homicídios Pedro Dias julgado por furto de matrículas

O principal suspeito por três mortes em Aguiar da Beira, no final do ano passado, foi presente a julgamento esta sexta-feira. Saiu da prisão preventiva na cadeia de Monsanto, em Lisboa, para responder em S. Pedro do Sul pelo furto de chapas de matrícula automóvel em 2012