Supremo reconhece retirada ilegal de bebé a mãe após o parto

Supremo Tribunal de Justiça reconheceu retirada ilegal de um bebé à mãe, 48 horas depois do parto, em S. Mamede de Infesta. Revogação da medida não foi ordenada porque, entretanto, o juiz do Tribunal de Família de Matosinhos prolongou o prazo devido à ausência de um relatório. Supremo Tribunal de Justiça condena falta de celeridade do tribunal