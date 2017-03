'Super juiz' Carlos Alexandre "estupefacto" com detenção do amigo procurador

A TVI consultou o depoimento que o juiz fez no "processo Fizz", a 5 de agosto de 2016. Carlos Alexandre foi chamado a depor como testemunha de defesa de Orlando Figueira, acusado de corrupção no caso que envolve também o vice-presidente de Angola. Carlos Alexandre afirma que se o ex-procurador for a pessoa que os jornais descrevem então é o fim da amizade