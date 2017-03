Sol? Só a partir de terça-feira

Estamos na primavera, mas o dia foi de chuva intensa, neve e vento um pouco por todo o país. Treze distritos do continente estiveram com aviso amarelo. Em Algés, na região de Lisboa, os bombeiros tiveram muito trabalho com várias inundações que obrigaram ao realojamento temporário de, pelo menos, duas famílias