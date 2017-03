"Sócrates não será acusado relativamente ao PROTAL"

Investigadores da Operação Mraquês consideraram que não havia indícios suficientes para sustentar a acusação relacionada com a aprovação do PROTAL e uma alegada contrapartida recebida por Sócrates. No entanto, alegam que este terá dado, enquanto governante, "conforto político" na decisão de empréstimo de 200 milhões de euros, pela CGD, a Vale do Lobo. Ex-PM é ouvido pela terceira vez