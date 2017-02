Sete homens julgados por tráfico no Algarve

Sete homens estão a ser julgados por tráfico de droga no Tribunal de Faro. Aconteceu em fevereiro do ano passado, quando mais de duas toneladas de haxixe foram intercetadas em Tavira pela Polícia Judiciária do Sul.

Os arguidos têm nacionalidades portuguesa e ucraniana.