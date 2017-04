Seis por Meia Dúzia: sem abrigo e sem noção

Se o futebol fosse jogado nos bancos, Portugal já tinha levado a taça. Um atrás do outro, caem às mãos dos nossos homens públicos. Porém, sempre com tanto dinheiro em jogo, ninguém fez contas ao custo dos sem abrigo. Seis por Meia Dúzia soma-se à questão, para mais uma crónica de escárnio a condizer. “Vai haver Victor Moura-Pinto”… Pois vai, senhores! No Jornal das 8, aos sábados, e na TVI24. Desta vez, com edição de imagem de Pedro Madeira.