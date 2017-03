Seis por Meia Dúzia: o poder em Portugal

Quando as discussões parlamentares não atam nem desatam, mais vale fazer-se à estrada com os políticos. E com a crónica satírica do Jornal das 8, assinada pelo jornalista Victor Moura-Pinto. Esta semana, Seis por Meia Dúzia tem edição de imagem de Filipe Freitas e começa numa famosa biblioteca do Minho...