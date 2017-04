Seis por Meia Dúzia: amêndoas sortidas

Cimeiras do Sul à moda do Norte fazem parte da mesmice nacional. E dos doces políticos da época, corridos a “Seis por Meia Dúzia”. Há amêndoas para todos na crónica do “Jornal das 8”, da autoria de Victor Moura-Pinto. Nesta semana de Páscoa, com edição de imagem de Filipe Freitas