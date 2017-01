"Se tivesse 'super poderes' o que faria para mudar o mundo?"

O ministro da Educação foi, esta segunda-feira, o convidado de uma emissão especial da Rádio Miúdos. Uma rádio online feita em português, para crianças, pais e professores. Um projecto que começou há cerca de um ano e que já é seguido em mais de cem países. Na véspera do arranque do segundo período do ano letivo, Tiago Brandão Rodrigues respondeu às questões dos jornalistas de palmo e meio. Algumas bem pertinentes...