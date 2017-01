Saúde 24: utentes em sobressalto com declarações do bastonário da Ordem dos Médicos

As declarações do bastonário da Ordem dos Médicos a defender o fim da linha Saúde 24 deixou em sobressalto vários utentes do serviço. Aos milhares de telefonemas registados na última semana, por causa do pico de gripe, houve muitos contactos de pessoas preocupadas com a possibilidade do fim do serviço, que, no último, ano recebeu mais de 800 mil chamadas