Sara Sampaio e Joss Stone foram as madrinhas dos novos navios do Douro

Dois navios-hotel que vão passar a operar nas águas do Rio Douro foram batizados este sábado. O mais recente investimento de cerca de 26 milhões de euros da Douro Azul juntou várias caras conhecidas a norte do país. A modelo Sara Sampaio e a cantora britânica Joss Stone foram as madrinhas das embarcações