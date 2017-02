Saiba como vai estar o tempo esta sexta-feira

Esta sexta-feira será de sol e poucas nuvens. Só no Norte e no Centro haverá maior nebulosidade, a partir da tarde, e no interior. As temperaturas vão chegar aos 17 graus no Porto, 18 em Lisboa e 19 em Faro. O sábado será de chuva, mas chuva de pouca dura, já que o sol vai voltar a brilhar no domingo