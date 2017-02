Saiba como vai estar o tempo esta segunda-feira

IPMA prevê para esta segunda-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no Algarve a partir do final da manhã. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante leste, temporariamente de norte na faixa costeira ocidental durante a tarde, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas.