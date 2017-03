Sabe quanto custa treinar um cão de assistência?

Rui Elvas, presidente da Associação Portuguesa de Cães de Assistência, esteve esta quarta-feira de manhã no programa Diário da Manhã, da TVI. A associação quer igualdade de tratamento na atribuição de financiamento aos que trabalham com animais que dão apoio a pessoas com diversas patologias e não apenas aos que trabalham com cegos