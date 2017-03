Sabe o que é o tabaco aquecido?

Há cada vez mais alternativas ao cigarro tradicional. As campanhas contra o tabaco levaram a uma retração no número de fumadores e à procura de alternativas. Por isso, a indústria do tabaco tem lançado novos produtos. Portugal foi um dos primeiros quatro mercados seleccionados pela tabaqueira para lançar o seu tabaco aquecido, um produto sem combustão que no nosso país conseguiu 10 mil consumidores num só ano