Rui Rangel afastado: as declarações do juiz na TVI24

Entre os fundamentos do pedido para afastar Rui Rangel do caso operação Marquês, estão declarações que proferiu aqui na TVI24. Em 2015, Rui Rangel comentava a recusa de Sócrates de sair da prisão de Évora, para ficar detido em casa com pulseira eletrónica